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Причина лісової пожежі на Херсонщині – підпал, – Управління лісгоспу

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Причина масштабної лісової пожежі на Херсонщині – підпал
Причина масштабної лісової пожежі на Херсонщині – підпал / 24 канал

В Державному агентстві лісових ресурсів України назвали ймовірну причину виникнення масштабної пожежі на Херсонщині, яка вже знищила понад 580 гектарів лісу. У лісгоспі вважають, що це – підпал.

Про це повідомляє прес-служба Херсонського обласного управління лісового та мисливського господарства.

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Станом на 9:00 год. 30 травня триває ліквідація пожежі на території Олешківського лісомисливського господарства. Загрози населеним пунктам немає. За інформацією Херсонського обласного управління лісового та мисливського господарства, лісова пожежа спричинена підпалами невідомими особами,
– йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що площа пожежі становить 580 гектарів лісу, з них 265 гектарів – верхового лісу.

Нагадаємо, масштабна пожежа на Херсонщині виникла 28 травня, близько 13:30 поблизу села Раденськ Олешківського району. До ліквідації загоряння залучили авіацію, вже скинули близько 160 тонн води. Але загасити полум'я заважає вітер.
 

Теги: Новини України Пожежа Новини Херсона
Джерело: 24 канал
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