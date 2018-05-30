Причина лісової пожежі на Херсонщині – підпал, – Управління лісгоспу

В Державному агентстві лісових ресурсів України назвали ймовірну причину виникнення масштабної пожежі на Херсонщині, яка вже знищила понад 580 гектарів лісу. У лісгоспі вважають, що це – підпал.

Про це повідомляє прес-служба Херсонського обласного управління лісового та мисливського господарства.

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Станом на 9:00 год. 30 травня триває ліквідація пожежі на території Олешківського лісомисливського господарства. Загрози населеним пунктам немає. За інформацією Херсонського обласного управління лісового та мисливського господарства, лісова пожежа спричинена підпалами невідомими особами,

– йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що площа пожежі становить 580 гектарів лісу, з них 265 гектарів – верхового лісу.

Нагадаємо, масштабна пожежа на Херсонщині виникла 28 травня, близько 13:30 поблизу села Раденськ Олешківського району. До ліквідації загоряння залучили авіацію, вже скинули близько 160 тонн води. Але загасити полум'я заважає вітер.

