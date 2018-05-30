На Херсонщині досі гасять масштабну пожежу: вогнем охоплено 580 га лісу
Станом на 8:00 годину 30 травня триває ліквідація пожежі на території Олешківського лісомисливського господарства, що на Херсонщині. Виникла вона ще 28 травня. Наразі вогнем охоплено 580 гектарів лісу.
Про це повідомляє прес-служба рятувальників.
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"Олешківське лісомисливське господарство (ЛМГ). Раденське та Олешківське лісництво. Площа пожежі становить орієнтовно 580 гектарів лісу, з них 265 гектарів – верхового лісу", – йдеться у повідомленні.
Додатково залучені підрозділи Миколаївської, Запорізької, Дніпропетровської, Кіровоградської та Донецької областей.
Загалом до ліквідації пожежі залучено 325 чоловік. та 94 одиниць техніки.
Авіацією здійснено 108 скидів води (431,5 тонн води), а саме: літаками АН-32 П ДСНС 39 скидів води (312 тонн води) та гелікоптером МІ-8 Міноборони 69 скидів води (119,5 тонн води).