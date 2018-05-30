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ВБИВСТВО АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ЗБИТИЙ "БОЇНГ 777"

На Херсонщині досі гасять масштабну пожежу: вогнем охоплено 580 га лісу

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Масштабна пожежа на Херсонщині
Масштабна пожежа на Херсонщині / dsns

Станом на 8:00 годину 30 травня триває ліквідація пожежі на території Олешківського лісомисливського господарства, що на Херсонщині. Виникла вона ще 28 травня. Наразі вогнем охоплено 580 гектарів лісу.

Про це повідомляє прес-служба рятувальників. 

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"Олешківське лісомисливське господарство (ЛМГ). Раденське та Олешківське лісництво. Площа пожежі становить орієнтовно 580 гектарів лісу, з них 265 гектарів – верхового лісу", – йдеться у повідомленні.

Додатково залучені підрозділи Миколаївської, Запорізької, Дніпропетровської, Кіровоградської та Донецької областей.

Загалом до ліквідації пожежі залучено 325 чоловік. та 94 одиниць техніки.

Авіацією здійснено 108 скидів води (431,5 тонн води), а саме: літаками АН-32 П ДСНС 39 скидів води (312 тонн води) та гелікоптером МІ-8 Міноборони 69 скидів води (119,5 тонн води). 

Теги: Новини України Пожежа ДСНС Новини Херсона
Джерело: 24 Канал
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