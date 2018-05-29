Масштабна пожежа у лісах на Херсонщині: до гасіння залучають рятувальників з чотирьох областей

Станом на 18 годину 29 травня, триває ліквідації пожежі на території Олешківського лісомисливського господарства. Гасіння ускладнюється сильними поривами вітру та високою температурою повітря. Загрози населеним пунктам немає.

Рятувальник повідомляють, що додатково залучені підрозділи Миколаївської і Запорізької областей, планується залучення пожежно-рятувальних підрозділів Дніпропетровської та Кіровоградської областей.

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До гасіння пожежі залучено 270 чоловік та 82 одиниці техніки, з них: від ДСНС 125 чоловік та 38 одиниць техніки, у тому числі 4 одиниці авіаційної техніки (від ДСНС – 3 літаки АН-32П, від Міноборони – вертоліт МІ-8), від лісового господарства 90 чоловік та 42 одиниці техніки, від Міноборони 55 чоловік та 1 одиниця техніки,

– зазначають у ДСНС.



На Херсонщині горять ліси



На ліси вже скинули близько 160 тонн води

Нагадаємо, що пожежа виникла 28 травня, близько 13:30 поблизу села Раденськ Олешківського району. До ліквідації загоряння залучили авіацію, вже скинули близько 160 тонн води. Але загасити полум'я заважає вітер.