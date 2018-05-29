Масштабный пожар в лесах Херсонской области: к тушению привлекают спасателей из четырех областей

По состоянию на 18 часов 29 мая продолжается ликвидация пожара на территории Олешковского лесоохотничьего хозяйства. Тушение осложняется сильными порывами ветра и высокой температурой воздуха. Угрозы населенным пунктам нет.

Спасатели сообщают, что дополнительно привлечены подразделения Николаевской и Запорожской областей, планируется привлечение пожарно-спасательных подразделений Днепропетровской и Кировоградской областей.

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К тушению пожара привлечено 270 человек и 82 единиц техники, из них от ГСЧС 125 человек и 38 единиц техники, в том числе 4 единицы авиационной техники (от ГСЧС – 3 самолета АН-32П, от Минобороны – вертолет МИ-8), от лесного хозяйства 90 человек и 42 единицы техники, от Минобороны 55 человек и 1 единица техники,

– отмечают в ГСЧС.



На Херсонщине горят леса

На леса уже сбросили около 160 тонн воды

Напомним, что пожар возник 28 мая, около 13:30 возле села Раденск Олешковского района. К ликвидации возгорания привлекли авиацию, уже сбросили около 160 тонн воды. Но потушить пламя мешает ветер.