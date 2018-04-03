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Причиной более половины возгораний авто является криминал, – эксперт

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Пожар в Борщаговке
Пожар в Борщаговке / www.infa.ua

Под Киевом в селе Софиевская Борщаговка произошел крупный пожар, в результате которого сгорели сразу 5 автомобилей. Кроме того, в Киеве горели и другие машины. Общественный активист, основатель портала DTP.KIEV Влад Антонов заверил, что это могло быть как совпадением, так и поджогом.

Об этом он рассказал в прямом эфире 24 Канала.

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Активист утверждает, что в Киеве ежедневно сгорает по 2-3 автомобиля.

"Иногда не полностью. Бывает, загорается только моторный отсек. Или, бывает, кто-то пытается поджечь колесо. Но вовремя люди успевают потушить. Обычно, выезжает оперативная группа и определяет, был ли это поджог или занесение огня, или нет", – прокомментировал Антонов.

Также он подтверждает слова правоохранителей, которые утверждают: часто с камер наблюдения можно заметить, как кто-то подбегает, бросает бутылку и убегает.

Это на самом деле очень эффективный способ мести, к сожалению, потому что машина стоит, она беззащитна, и можно провести какие-то противоправные действия и убежать. Часто не только машины жгут, могут что-то разбить, подбить, или элементарно – спустить колесо. То есть, более половины авто, которые горят, – это криминал,
– заверил Влад Антонов.

По мнению активиста, то, что произошло в ночь с 2 на 3 апреля 2018 года в Киеве, также может быть случайностью, ведь количество машин в столице огромное.

"Поражает картина, конечно, в Борщаговке. Там все объясняется тем, что стоянки очень плотные. Там стоят десятки, сотни авто друг к другу, и любое возгорание сопровождается перебросом на другие авто", – добавил Антонов.

Напомним, пожар произошел в Борщаговке на территории жилого комплекса "София", где пламя охватило площадь в 15 квадратных метров.

Теги: Новости Украины Пожар под Киевом Новости Киева Пожар в Киеве Пожар
Источник: 24 Канал
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