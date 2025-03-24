14 причин потепления между США и Россией

1. Каждая американская администрация, начиная с президента Джорджа Буша-младшего, пыталась перезагрузить отношения с Россией. Ни разу из этого ничего не получалось, отношения в итоге становились еще хуже. Но каждый следующий президент считает, что вот как раз ему это удастся, ведь именно он лучший переговорщик. Об этом заявил Валерий Пекарь, информирует 24 Канал.

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2. К этому добавляется стремление повторить успех президента Ричарда Никсона по разрыву связи России и Китая, только сейчас в обратном формате. Никсону удалось оторвать Китай от СССР, но это было во время ухудшения советско-китайских отношений. Сейчас Китай сильно интегрирован в российские дела и значительным образом контролирует Россию, поэтому стремление напрасны.

3. Транзакционный подход к международной политике привлекает американскую администрацию огромными природными ресурсами России, по которым можно заключить выгодные сделки.

4. Старый мировой порядок сломан, и США активно его ломают, хотя раньше пытались сохранить. Россия выглядит как страна, которая стала тараном разбивания старого мирового порядка, это отмечал и Си Цзиньпин. Другими словами, интересы двух стран здесь совпали (даже трех, потому что Китай также заинтересован).

Если удастся завершить войну с выгодами для России, то и США смогут начать аналогичные захватнические войны (пардон, специальные военные операции).

5. Есть еще одна сфера, где интересы США, России и Китая совпадают, – ослабление Европы и отрыв ее от Америки. Для Китая это вообще была одна из главных целей внешней политики, недостижимая в течение десятилетий.

6. Для многих американцев Россия выглядит защитником традиционных ценностей в постмодерном мире, настоящей христианской страной, которая противостоит ненавистной им постмодерной повестке дня.

7. Американцы и россияне чувствуют, что их страны чем-то похожи. Огромные пространства, освоены смелыми первопроходцами и очищены от нежелательных местных жителей, и так далее. Американцы не любят империи, но Россию не считают империей, потому что почти ничего о ней не знают.

8. Добавим к этому личные симпатии двух старых авторитарных лидеров. Предполагаю, что Дональд Трамп завидует Владимиру Путину, которому удалось разрушить ненавистные институты и сконцентрировать власть (правда, для этого понадобилось более десятилетия). Похоже, Путин просто "разводит" Трампа и льстит ему, что выглядит как "вербовка в прямом эфире".

9. Американцы любят, когда Давид побеждает Голиафа. Правда, Давидом, носителем слабой благословенной правды, они считают Россию. А Голиафом, тупой тяжелой силой, считают НАТО во главе с собой, противостоящее России (вот откуда разговоры о том, что войну спровоцировало расширение НАТО). Украины в этом уравнении просто нет.

10. Аналогично американцы симпатизируют Израилю (не буду здесь излагать причины, их немало) и эту симпатию проецируют на российско-украинские отношения – только аналогом Израиля здесь почему-то является Россия, а Украина – это такая себе лента Газа, источник постоянных проблем. Аналогично Индия симпатизирует России, потому что для них Россия является аналогом Индии, а Украина – это такой Пакистан, милитаризованный, враждебный, подрывной, вредный.

11. Также для американцев Украина – это мятежная провинция, которую надо вернуть домой. Они сравнивают российско-украинскую войну с Гражданской войной в США, где хорошие "северяне" должны победить плохих "южан" и наконец навести порядок на их территории.

12. В новой американской администрации почти нет людей, которые реально что-то знают о России или Украине, а традиционные "фабрики мысли" сейчас не имеют влияния. Россия десятилетиями вкладывалась в пропаганду на американской территории, чего не скажешь об Украине.

13. Традиционные недостатки "российских студий": отработка российских денег, преклонение перед "великой русской культурой" и тому подобное.

14. Американцы, да и не только они, считают мировую систему крупных игроков постоянной, а ее изменения нежелательными. Большие нации имеют больше прав, прежде всего права на зоны исключительных интересов. Они никогда не терпят поражения (неправда). Они не могут быть наказаны значительными санкциями, эмбарго, конфискациями, судами против лидеров, понижением статуса в международных организациях.

Заметьте За три года большой войны Россия так и не смогла обезопасить сама себя

Миграция американской поддержки

Вы видите, что мы имеем дело с глубокими корнями. Подавляющее большинство вышеописанных проблем сформировано долгими трендами американской политики, а не личными предпочтениями лидера.

Все вышесказанное приводит к постепенной миграции американской политики от поддержки Украины "столько, сколько потребуется" к позиции посредника (вроде бы логичной, если вы хотите способствовать заключению мирного соглашения) и далее к позиции одностороннего давления на более слабого, потому что он (то есть мы) выглядит не только более уступчивым, но и неправильным.

Одного лишь пункта номер 2 об использовании России для противостояния с Китаем было бы достаточно, а коллапс России сделает эту цель недостижимой и значительно усилит Китай. Осознание этого объединяет республиканцев и демократов в США.

Здесь я еще раз хочу подчеркнуть: коллапс России приближается, но мы имеем дело не с явными признаками быстрого распада, а с монотонной функцией медленного упадка имперских "скреп", которые могут держать империю вместе еще довольно долго, но не бесконечно. Однажды функция упадет ниже ватерлинии, и российский имперский корабль быстро затонет. Это может произойти через довольно значительный срок, поэтому нам надо дожить до этого момента.

Я еще в 2022 году писал, что наступит день, когда США прекратят поддерживать Украину против России и начнут поддерживать Россию против Украины. К счастью, сейчас формируется альтернатива в виде Европы.

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