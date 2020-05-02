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      Причудливые изобретения для социальной дистанции: курьезные фото и видео со всего мира

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      Жесткие карантинные ограничения продлятся минимум до лета, зато избавиться от маски и социальной дистанции можно будет еще не скоро. Следовательно, люди в мире прибегают к различным способам, чтобы привыкнуть к новым правилам.

      Які винаходи народились на світ через коронавірус – читайте у матеріалі 24 каналу.

      Читайте також 50 днів карантину: найкращі меми

      Радіусометр, США

      Американський відеоблогер не міг всидіти вдома, тож для безпечного виходу в люди сконструював пристрій для соціального дистанціювання: з вудки для риболовлі, дерев'яної рамки, шлангу та наплічника з рюкзака. Використовувати його можна і прогулюючись пішки, і катаючись на велосипеді.

      "Радіус кола – у 2 метри… До того ж, носячи пристрій, ти ще й робиш фізичні вправи. Адже він важкий, наче мішок з камінням", – розповів про свій винахід відеоблогер.

      Пристрій вимірювання соцдистанції / Скриншоти

      3-метровий електробайк, Індія

      В Індії чоловік сконструював електробайк соціального дистанціювання довжиною у 3 метри. Надихнула його на цю ідею донька.

      "Я подумав: як я повезу її до школи, коли вони відкриються? Тоді я вирішив сконструювати такий байк, щоб вона сиділа за метр від мене", – поділився чоловік.

      Тож інженер за 53 долари купив старий велосипед, додав раму, ще одне сидіння і батарею. Після 3-годинної зарядки велосипед може набирати швидкість до 80 кілометрів на годину. А окрім доньки чоловік тепер може підвозити й інших.

      Довжелезний байк / Скриншоти

      Високосипед, Британія

      Британець Колін, як і всі, змушений довгий час сидіти вдома. Тож, аби вийти на вулицю, додумався сконструювати велосипед, що забезпечить йому соціальну дистанцію. Та на відміну від індійського механіка, видовжив байк не по горизонталі, а по вертикалі. Велосипед висотою у 2 метри Колін змайстрував із запчатин двох старих байків.

      "Я назвав його "Високосипед" – велосипед соціальних дистанцій. Це ідеальний транспортний засіб для пандемії. Висотою рівно у 2 метри – саме таку дистанцію нам слід тримати один від одного", – зазначив британець Колін.

      За його словами, таким великосипедом зручно їздити за покупками, а товари можна просто причепити до рами. "А замість того, щоб залишити покупки на порозі, можна одразу їх закинути у вікно 2-го поверху", – жартує винахідник.

      А ще, окрім соціального дистанціювання, велосипед піднімає оточуючим настрій.

      Високосипед / Скриншоти

      Автор: Екатерина Козачинская, Елена Кук
      Теги: Курьезные новости Коронавирус COVID-19 Индия Новости США Великобритания Новости Техно Техно
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