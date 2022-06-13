Придем в Херсон, Мариуполь, Крым – ВСУ освободят все оккупированные территории, – Зеленский
13 июня 2022 , 22:18Читати новину українською
Украинские защитники более 3 месяцев героически сражаются с российскими оккупантами. Они освободят все города, которые врагам удалось захватить, и в них обязательно будут развеваться украинские флаги.
Об этом 13 июня во время своего вечернего обращения заявил президент Владимир Зеленский, сообщает 24 канал.
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