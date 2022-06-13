Придем в Херсон, Мариуполь, Крым – ВСУ освободят все оккупированные территории, – Зеленский

13 июня 2022 , 22:18
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Украинские защитники более 3 месяцев героически сражаются с российскими оккупантами. Они освободят все города, которые врагам удалось захватить, и в них обязательно будут развеваться украинские флаги.

Об этом 13 июня во время своего вечернего обращения заявил президент Владимир Зеленский, сообщает 24 канал.

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Стоит посмотреть – вечернее обращение президента за 13 июня: видео

 

Автор: Ольга Котів