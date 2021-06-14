Придет другой человек, – Путин заговорил о своем вероятном преемнике

Глава Кремля Владимир Путин не исключает того, что следующим президентом России может стать человек, который критически к нему относится. Однако это якобы Путина не смущает.
В интервью американскому изданию он сказал, что "готов поддержать того, кто предан стране". По словам Путина, на его место когда-то обязательно придет другой человек.
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"Если я увижу, что какой-то человек, даже если критически относится к каким-то сферам моей деятельности, но с конструктивными взглядами, предан стране и готов положить на алтарь отечества не просто годы, а всю свою жизнь – как бы он ни относился ко мне лично, я сделаю все, чтобы такие люди были поддержаны", – сказал Путин в интервью.
Он уверен также в том, что смена президента не разрушит все сразу. Все якобы из-за прочной российской государственности и экономики.
Также Путин заверил, что не думает о том, чтобы его преемник гарантировал ему безопасность.
Интервью Путина: главные тезисы
- Об отравлении Алексея Навального он сказал, что у Кремля "нет привычки кого-то убивать".
- Об изменении приговора Навальному Путин сказал так: "Если кто-то прикрывается политической деятельностью, чтобы решать свои коммерческие вопросы – нужно за это ответить". Также президент сказал, что к Навальному применяют такие же меры, как и к другим заключенным.
- Также Путин заверил, что его не пугает оппозиция, ему с нее даже смешно.
- Путин о вмешательстве в выборы в США: "Нас обвиняли во всем на свете. Во вмешательстве в выборы, в кибератаках и так далее. И ни разу никто не беспокоился тем, чтобы представить какие-либо показания и доказательства. Только необоснованные обвинения. Я удивлен, что нас еще не обвинили в том, что мы спровоцировали движение Black Lives Matter".
- Президент России заявил, что у него нет оснований не верить самопровозглашенному президенту Беларуси Александру Лукашенко. Так он прокомментировал инцидент с посадкой самолета и задержанием Романа Протасевича.