Придет другой человек, – Путин заговорил о своем вероятном преемнике

Глава Кремля Владимир Путин не исключает того, что следующим президентом России может стать человек, который критически к нему относится. Однако это якобы Путина не смущает.

В интервью американскому изданию он сказал, что "готов поддержать того, кто предан стране". По словам Путина, на его место когда-то обязательно придет другой человек.

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"Если я увижу, что какой-то человек, даже если критически относится к каким-то сферам моей деятельности, но с конструктивными взглядами, предан стране и готов положить на алтарь отечества не просто годы, а всю свою жизнь – как бы он ни относился ко мне лично, я сделаю все, чтобы такие люди были поддержаны", – сказал Путин в интервью.

Он уверен также в том, что смена президента не разрушит все сразу. Все якобы из-за прочной российской государственности и экономики.

Также Путин заверил, что не думает о том, чтобы его преемник гарантировал ему безопасность.

Интервью Путина: главные тезисы