Придет другой человек, – Путин заговорил о своем вероятном преемнике

14 июня 2021 , 18:03
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Источник:

NBC News

Глава Кремля Владимир Путин не исключает того, что следующим президентом России может стать человек, который критически к нему относится. Однако это якобы Путина не смущает.

В интервью американскому изданию он сказал, что "готов поддержать того, кто предан стране". По словам Путина, на его место когда-то обязательно придет другой человек.

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"Если я увижу, что какой-то человек, даже если критически относится к каким-то сферам моей деятельности, но с конструктивными взглядами, предан стране и готов положить на алтарь отечества не просто годы, а всю свою жизнь – как бы он ни относился ко мне лично, я сделаю все, чтобы такие люди были поддержаны", – сказал Путин в интервью.

Он уверен также в том, что смена президента не разрушит все сразу. Все якобы из-за прочной российской государственности и экономики.

Также Путин заверил, что не думает о том, чтобы его преемник гарантировал ему безопасность.

Интервью Путина: главные тезисы

  • Об отравлении Алексея Навального он сказал, что у Кремля "нет привычки кого-то убивать".
  • Об изменении приговора Навальному Путин сказал так: "Если кто-то прикрывается политической деятельностью, чтобы решать свои коммерческие вопросы – нужно за это ответить". Также президент сказал, что к Навальному применяют такие же меры, как и к другим заключенным.
  • Также Путин заверил, что его не пугает оппозиция, ему с нее даже смешно.
  • Путин о вмешательстве в выборы в США: "Нас обвиняли во всем на свете. Во вмешательстве в выборы, в кибератаках и так далее. И ни разу никто не беспокоился тем, чтобы представить какие-либо показания и доказательства. Только необоснованные обвинения. Я удивлен, что нас еще не обвинили в том, что мы спровоцировали движение Black Lives Matter".
  • Президент России заявил, что у него нет оснований не верить самопровозглашенному президенту Беларуси Александру Лукашенко. Так он прокомментировал инцидент с посадкой самолета и задержанием Романа Протасевича.
Автор: Тетяна Пасічник