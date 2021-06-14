В інтерв'ю американському виданню він сказав, що "готовий підтримати того, хто відданий країні". За словами Путіна, на його місце колись обов'язково прийде інша людина.

До теми У нас немає звичаю когось вбивати, – цинічне інтерв'ю Путіна напередодні зустрічі з Байденом

"Якщо я побачу, що якась людина, навіть якщо критично ставиться до якихось сфер моєї діяльності, але з конструктивними поглядами, віддана країні і готова покласти на вівтар вітчизни не просто роки, а все своє життя – як би вона не ставилася до мене особисто, я зроблю все, щоб такі люди були підтримані", – сказав Путін в інтерв'ю.

Він впевнений також в тому, зміна президента не зруйнує все відразу. Все нібито через міцну російську державність та економіку.

Також Путін запевнив, що не думає про те, щоб його наступник гарантував йому безпеку.

Інтерв'ю Путіна: головні тези