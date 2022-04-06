Придет время, и будет восстановлена вся граница, – Зеленский призвал смело смотреть в глаза злу

Владимир Зеленский обнародовал очередную партию фото с войны. Президент призвал украинцев смело смотреть в глаза злу.

Зеленский заверил: наступит время, и будет восстановлена вся линия государственной границы Украины.

Кстати Мы знаем, что они собираются делать на Донбассе и готовимся к этому, – Зеленский

По словам президента, чтобы это произошло быстрее, мы все должны быть сосредоточенными, смело смотреть в глаза злу и отвечать на каждое преступное действие против Украины, людей, свободы.

Зло будет наказано,

– подчеркнул глава государства.

Последствия войны / Фото из телеграма Владимира Зеленского:

Интересно – Ночное обращение Зеленского за 5 апреля: