Придет время, и будет восстановлена вся граница, – Зеленский призвал смело смотреть в глаза злу
6 апреля 2022 , 15:32Читати новину українською
Источник:телеграм Владимира Зеленского
Владимир Зеленский обнародовал очередную партию фото с войны. Президент призвал украинцев смело смотреть в глаза злу.
Зеленский заверил: наступит время, и будет восстановлена вся линия государственной границы Украины.
Кстати Мы знаем, что они собираются делать на Донбассе и готовимся к этому, – Зеленский
По словам президента, чтобы это произошло быстрее, мы все должны быть сосредоточенными, смело смотреть в глаза злу и отвечать на каждое преступное действие против Украины, людей, свободы.
Зло будет наказано,
– подчеркнул глава государства.
Последствия войны / Фото из телеграма Владимира Зеленского:
Интересно – Ночное обращение Зеленского за 5 апреля: