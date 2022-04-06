Зеленський запевнив: настане час, і буде відновлена вся лінія державного кордону України.

До речі Ми знаємо, що вони збираються робити на Донбасі й готуємося до цього, – Зеленський

За словами президента, щоб це сталося швидше, ми всі маємо бути зосередженими, сміливо дивитися в очі злу й відповідати на кожну злочинну дію проти України, людей, свободи.

Зло буде покаране,

– наголосив глава держави.

Наслідки війни / Фото з телеграму Володимира Зеленського:

Цікаво – Нічне звернення Зеленського за 5 квітня: