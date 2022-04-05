Під час вечірньої промови за 4 квітня глава держави заявив, що Україна знає про плани окупантів. Російські війська проявлять жорсткішу активність у деяких регіонах країни.

До теми Зеленський звернувся до українців після 40 днів боротьби у війні з Росією

Українській владі відомо про плани Росії

Російська армія концентрує свої сили, щоб вдарити по Східному та Південному напрямках. Також вони хочуть вдарити по Харківських області та в деяких інших районах.

Продовжуємо готуватися до ще більш жорстокої активності окупантів на Східному та Південному напрямках. Ми знаємо, що вони збираються робити на Донбасі, знаємо, що вони збираються робити біля Харкова, в деяких інших районах держави. Росія концентрує там значну кількість військових і техніки,

– заявив Володимир Зеленський.

На його думку, це доводить, що введених для Росії санкцій – замало. Тож президент України пообіцяв, що їх буде більше.

Якщо Росія не почне шукати миру, "лихі 90-ті" здаватимуться їй спокійними

Зеленський наголосив, що якщо керівництво Росії не почне "реально шукати миру" і домовлятися, то вони заведуть свою країну у найгірший стан за останні 50 років.

Так звані "лихі 90-ті" будуть здаватися ситими й спокійними,

– зауважив він.

Вечірнє звернення Зеленського за 4 квітня: дивіться відео