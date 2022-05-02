ЕС вскоре должен заблокировать российские энергоресурсы. Об этом Зеленский заявил во время своего вечернего обращения 2 мая, сообщает 24 канал.
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Против России введут новые жесткие санкции
Президент рассказал, что мировые страны работают над новыми санкционными шагами против России.
"В ближайшее время ожидаем новый пакет от Евросоюза. В этом пакете должны быть четкие шаги на блокирование доходов России от энергоресурсов. Очень верим в это", – отметил Зеленский.
По его словам, эти санкции необходимы для того, чтобы государству-террористу не передавали ежедневно миллиард евро за топливо. Однако также нужно уже сейчас готовиться к следующим санкционным шагам.
В любом случае придется блокировать все экспортно-импортные операции с Россией. Потому что с этого они в Москве зарабатывают,
– отметил глава государства.
Зеленский подытожил, что в Кремле даже не поймут, что международное право и мир в Европе нужно уважать.
Смотрите обращение Владимира Зеленского: