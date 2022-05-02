ЄС невдовзі повинен заблокувати російські енергоресурси. Про це Зеленський заявив під час свого вечірнього звернення 2 травня повідомляє 24 канал.

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Проти Росії введуть нові жорсткі санкції

Президент розповів, що світові країни працюють над новими санкційними кроками проти Росії.

"Найближчим часом очікуємо новий пакет від Євросоюзу. У цьому пакеті мають бути чіткі кроки на блокування доходів Росії від енергоресурсів. Дуже віримо в це", – зауважив Зеленський.

За його словами, ці санкції необхідні для того, щоб країні-терористці не передавали щодня мільярд євро за паливо. Однак також потрібно вже зараз готуватись до наступних санкційних кроків.

У будь-якому разі доведеться блокувати всі експортно-імпортні операції з Росією. Бо з цього вони у Москві заробляють,

– зазначив глава держави.

Зеленський підсумував, що в Кремлі навіть не зрозуміють, що міжнародне право й мир у Європі потрібно поважати.

Дивіться звернення Володимира Зеленського: