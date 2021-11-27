Об этом заявил генеральный секретарь Организации Североатлантического договора Йенс Столтенберг. Он обратил внимание на стягивание российских войск возле нашего государства.
Обратите внимание НАТО вслед за ЕС отказалось воевать за Украину в случае нападения России
Столтенберг: будут последствия
По словам генсека, Россия будет иметь последствия. В то же время о чем именно говорится – Столтенберг не указал.
Если Россия применит силу против Украины, за это придется заплатить, будут последствия,
– подчеркнул Столтенберг.
Он отметил, что страна-агрессор уже второй раз в 2021 году стянула такое большое количество вооружения к украинской границе.
Действия России – не блеф
Сейчас намерения России, как считает генсек, пока не ясны. В то же время думать, что государство блефует нельзя.
"Мы видели, что Россия ранее применяла насилие против своих соседей. Поэтому мы не можем считать, что это просто блеф", – добавил Столтенберг.
Позиция НАТО в отношении России и Украины: главное
- НАТО внимательно следит за ситуацией на границе России и Украины и готово реагировать, если она изменится.
- По словам Столтенберга, Альянс готов к любому развитию событий.
- Генсек считает, что Россия не может препятствовать на пути к членству нашей страны в Организации Североатлантического договора.