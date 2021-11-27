Об этом заявил генеральный секретарь Организации Североатлантического договора Йенс Столтенберг. Он обратил внимание на стягивание российских войск возле нашего государства.

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Столтенберг: будут последствия

По словам генсека, Россия будет иметь последствия. В то же время о чем именно говорится – Столтенберг не указал.

Если Россия применит силу против Украины, за это придется заплатить, будут последствия,

– подчеркнул Столтенберг.

Он отметил, что страна-агрессор уже второй раз в 2021 году стянула такое большое количество вооружения к украинской границе.

Действия России – не блеф

Сейчас намерения России, как считает генсек, пока не ясны. В то же время думать, что государство блефует нельзя.

"Мы видели, что Россия ранее применяла насилие против своих соседей. Поэтому мы не можем считать, что это просто блеф", – добавил Столтенберг.

Напомним! Ранее генсек НАТО уже подчеркивал агрессивные действия России против Украины. По его мнению, вполне вероятно, что полномасштабное вторжение в нашу страну состоится.

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