Подразделения русской армии в так называемой “ПМР” находятся в состоянии постоянной боевой готовности. В свою очередь проводятся мероприятия по эвакуации семей офицеров оперативной группы российских войск и офицеров НВФ "ПМР".

Красные повязки

Так называемое руководство "минобороны" так называемой "ПМР" всерьёз говорит о некоем "вторжении" на территории псевдо-республики 5 мая неких "военных формирований других стран".

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Так называемый министр обороны "ПМР" Обручков проводит ежедневные совещания с командованием воинских частей, в ряде из которых стала проводиться модернизация техники.

Ну, как модернизация, скорее – франкенштейнизация.

Мафия обеспокоена

Так же в В/Ч "ПМР" развёрнута подготовка красных повязок для личного состава.

В свою очередь мафиозные кланы псевдо-республики в шоке от перспективы, которые вырисовываются для их лепрозория русского мира.

Три десятилетия жить на миллиардные подачки от России и успешно деребанить их это одно, а когда тебя толкают в мясорубку с очевидным результатом – это совсем другое.

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