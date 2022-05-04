Червоні пов'язки
Так зване керівництво МО "ПМР" серйозно говорить про якесь "вторгнення" на територію псевдореспубліки 5 травня "деяких військових формувань" інших країн.
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Так званий міністр оборони "ПМР" Обручков проводить щоденні наради з командуванням військових частин, у низці яких стала проводитися модернізація техніки.
Ну, як модернізація, швидше – франкенштейнізація.
Мафія занепокоєна
Своєю чергою мафіозні клани псевдореспубліки шоковані перспективою, яка вимальовується для їхнього лепрозорію російського світу.
Три десятиліття жити на мільярдні подачки від Росії та успішно "дерибанити" їх – це одне, а коли тебе штовхають у м'ясорубку з очевидним результатом – це зовсім інше.
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