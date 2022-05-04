Червоні пов'язки

Так зване керівництво МО "ПМР" серйозно говорить про якесь "вторгнення" на територію псевдореспубліки 5 травня "деяких військових формувань" інших країн.

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Так званий міністр оборони "ПМР" Обручков проводить щоденні наради з командуванням військових частин, у низці яких стала проводитися модернізація техніки.

Ну, як модернізація, швидше – франкенштейнізація.

Також у військових частинах "ПМР" розгорнуто підготовку червоних пов'язок для особового складу.

Мафія занепокоєна

Своєю чергою мафіозні клани псевдореспубліки шоковані перспективою, яка вимальовується для їхнього лепрозорію російського світу.

Три десятиліття жити на мільярдні подачки від Росії та успішно "дерибанити" їх – це одне, а коли тебе штовхають у м'ясорубку з очевидним результатом – це зовсім інше.

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