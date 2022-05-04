Два фронти рашистів

А тому вони кидають абсолютно усі наявні ресурси, аби хоч якось стримати цей процес, у кінці якого – перемога України у війні й поразка, а, отже, і руйнація путінського режиму.

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Напрямків, на яких вони намагаються стримати невблаганний хід історії, поки що декілька. Суто військовий – це постійне завдання ракетних ударів по залізничній інфраструктурі України. Фактично полишивши більшість інших цілей, агресор лупить переважно по залізниці. Але, очевидно, зосередитися лише на цьому вони не можуть, тому кидають усі інформаційні ресурси на те, аби хоч якось зупинити процес переозброєння України.

У хід ідуть усі засоби. У Німеччині "пацифісти" збирають підписи проти надання зброї Україні – назбирали 70 тисяч від таких самих обмежених ліваків, як і вони самі. Це, очевидно, продовження теми з "листом інтелектуалів", які раініше закликали Україну до капітуляції.

Усі ці пацифісти демонструють глибину падіння деяких "європейських інтелектуалів", для яких мир – це капітуляція перед озброєним вбивцею. Вони паразитують на логічному прагненні усіх людей жити у мирі.

Але для миру потрібно не капітулювати перед воєнними злочинцями, бо злочинці будуть нападати і нападати далі, несучи руйнації й смерті далі й далі. Треба щоб у світі було більше нормальних, цивілізованих, демократичних держав, у яких би громадяни думали не про крадіжку унітазу, а про саморозвиток й інвестиції у власне майбутнє.

Але це, очевидно, "вище" за розуміння деяких "лівих інтелектуалів", яких злочинний режим Путіна використовує як "інформаційну піхоту".

Корисні ідіоти Путіна

Випустили одіозних московитських "лідерів", які почали нас лякати. Головний "думозвон" Володін (цікаве прізвище, відкриває багато можливостей для каламбурів на тему "Володін ідіот") почав лякати українців "страшними боргами" від ленд-лізу. Хоча це не так, і постачання за такою схемою взагалі не вимагатиме від нас оплати реальної вартості озброєнь, однак численні боти рознесли цю маячню й у нас по інформаційному простору.

Далі зі своєї печери виліз злобний гном-алкоголік Медвєдєв, котрий теж нас лякав страшними карами та наслідками, хоча лякання Медвєдєва виглядають, ну, не дуже переконливо. Але відпрацював і він.

Нарешті, почали відпрацьовувати тему "неефективності використання західної військової допомоги в Україні". Цікаво, що цю тезу запустили майже одночасно у різних частинах світу різні люди, яких об'єднує одне – виразні "вуха" Кремля.

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Наприклад, у США такий собі Такер Карлсон ("правий" коментатор з Fox News) почав десь трохи більше тижня тому кричати про те, що "США не можуть відслідкувати, куди йде зброя, яка спрямовується Києву". Усі, хто "в темі", знають, що Карлсон – один з головних у Штатах щодо кремлівських наративів. Показово, що майже кожен його спіч негайно перекладається російською мовою та викладається для відповідної аудиторії як "голос правди з США".

Далі ці саму тему почали відпрацьовувати інші люди. У тому числі – в Україні. Їхня мета очевидна – зрив поставок зброї від США та інших країн Заходу, які узгодили спільні кроки на базі у Рамштайні.

Перемогу України не зупинити

Треба розуміти, що у нашому Міністерстві оборони створений механізм обліку та розподілу майна, що надходить для потреб ЗСУ з-за кордону. І, очевидно, ця система задовольняє наших партнерів. Найкращий індикатор цього – кількість рейсів військово-транспортних літаків США, котрі щоденно прямують лише до польских міст поруч з українським кордоном.

Зрозуміло, що саме від ефективності використання західної зброї залежала швидкість її надходження. ЗСУ довели, що вони можуть все це використовувати належним чином, показали необхідні темпи освоєння нових видів зброї. У підсумку – маємо конференції донорів, закон про ленд-ліз, пропозиції президента Байдена щодо додатквого фінасування на оборону України. Усе це – безумовні, очевидні факти.

Україна довела, що вона не лише потребує допомоги озброєнням та технікою, а й уміє розпоряджатися нею з максимальною ефективністю на всіх стадіях – від надходження у країну до районів бойових дій.

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Наші партнери і союзники добре обізнані з тим, як ця зброя і техніка використовується. Вони не можуть цього не знати. Більше того, для них ця інформація – максимально цікава: вони її збирають і потім будуть використовувати.

У підсумку – перехід української армії від застарілого радянського озброєння на сучасні зразки продовжиться прискореними темпами і з максимальним результатом.

Сьогодні (3 травня – 24 канал) Джозеф Байден відвідав завод Lockheed Martin в Алабамі, й там, звертаючись до робітників, він досить просто пояснив ситуацію. США "прикривають спину" українцям за допомогою озброєнь, а українці мають шанс завдати стратегічної поразки Росії, яка стане перемогою для всього людства.

Усе дуже серйозно. І ми самі маємо ставитися до всього дуже серйозно.

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