Приднестровье попросило Россию увеличить количество миротворцев: что это значит – анализ ISW

Непризнанное Приднестровье попросило государство-агрессора увеличить количество своих "миротворцев". В Кишиневе уже резко отреагировали на эти действия.

Аналитики американского Института изучения войны объяснили, что именно могут означать заявления так называемой "власти" Приднестровья. Об этом пишет 24 Канал.

К теме Приднестровье хочет увеличить количество российских миротворцев: Молдова жестко отреагировала

О чем свидетельствуют заявления Манакова

Оккупационный "представитель" Приднестровья в Москве Леонид Манаков обратился к России с просьбой увеличить количество "миротворцев". Он заявил, что якобы есть какие-то "риски безопасности".

Манаков предложил увеличить численность "миротворцев" путем привлечения россиян, проживающих на территории непризнанной псевдореспублики.

Такое заявление было сделано после сообщений о задержаниях и репрессиях молдавской прокуратуры членов пророссийской партии "Шор" в середине апреля и мая, отметили в ISW. В частности, 7 мая в Кишиневе были задержаны 27 участников протеста.

Отметим, что в марте официальные лица Белого дома предупредили, что лица, связанные с российской разведкой, планируют устроить протесты против правительства Молдовы, чтобы установить пророссийскую администрацию.

Заявления Манакова, по всей вероятности, являются продолжением попыток Кремля дестабилизировать Молдову. Россия вряд ли развернет дополнительные силы в Приднестровье, учитывая ее потребность в силах в Украине,

– подытожили в ISW.

Читайте также Точно в цель, или операция "Руст-2": кому выгодна первая с 1942 года бомбардировка Кремля

Что говорят в Молдове

В Кишиневе уже отреагировали на заявления Манакова. В частности, отметили, что так называемый "представитель" Приднестровья не имеет права договариваться об увеличении количества миротворцев.

В Бюро реинтеграции заявили: "Прежде всего, нужно прояснить вопрос о статусе так называемого представительства, от имени которого выступает господин Манаков. Кишинев ждет этих разъяснений уже более 4 лет. Во-вторых, о механизме миротворческих сил могут говорить стороны, которые подписали соглашение от 21 июля 1992 года, а не люди, не имеющие к этому никакого отношения".