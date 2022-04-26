Россия устроила серию взрывов в оккупированном Приднестровье. Очевидно, Россия создает поводы для вторжения со стороны Приднестровья согласно плану захвата украинского побережья Черного моря, о котором 22 апреля заявил замкомандующего Центральным военным округом ВС РФ Рустам Миннекаев.

К сожалению, Приднестровье стало очагом международного терроризма. Власти Молдовы обязаны отреагировать на российские провокации и российские арсеналы в Приднестровье, это прямая угроза Украине и помощь агрессору во время войны.

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Молдова должна определиться

Молдова обязана определиться со своей позицией в ходе нападения РФ на Украину, и заявить, как именно она собирается разоружить эти банды. Возможно, следует обратиться за военной помощью к мировому сообществу.

Приднестровье – плацдарм для наступления российских войск и база международного терроризма. Эту проблему демократическим странам Европы надо решать безотлагательно.

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