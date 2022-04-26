На жаль, Придністров'я стало осередком міжнародного тероризму. Влада Молдови зобов'язана відреагувати на російські провокації та російські арсенали в Придністров'ї, це пряма загроза Україні та допомога агресору під час війни.

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Молдова має визначитися

Молдова зобов'язана визначитися зі своєю позицією в ході нападу РФ на Україну і заявити, як саме вона збирається роззброїти ці банди. Можливо, слід звернутися за військовою допомогою до світової спільноти.

Придністров'я – плацдарм для наступу російських військ та основа міжнародного тероризму. Цю проблему демократичним країнам Європи треба вирішувати негайно.

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