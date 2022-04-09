В Приднестровье не хотят воевать в Украине, – Братчук ответил, есть ли реальная угроза нападения

Представитель Оперативного штаба Одесской областной военной администрации Сергей Братчук в эфире общенационального телемарафона рассказал о ситуации в регионе.

В частности, он прокомментировал угрозу нападения россиян из оккупированного Приднестровья. Напомним, что де-юре это территория Молдовы, которую оккупировала Российская Федерация.

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Ситуация в Одесской области и угроза из Приднестровья

Братчук рассказал, что в последние дни Одесская область страдает от ракетных обстрелов. Он подчеркнул, что в регионе были готовы к таким действиям врага. Целью оккупантов в очередной раз стали объекты инфраструктуры, нефтяные базы и т.д.

Спикер Оперативного штаба Одесской ОВА подчеркнул, что ситуация тревожная, но контролируемая. Что касается Приднестровского направления, то Братчук сказал следующее:

Была некоторая информация. Мы тоже, я могу это подтвердить, отмечали некоторую активность на этой временно оккупированной территории Россией независимой Молдовы. Но больше говорим о том, что это была определенная демонстрация каких-либо действий. Не более.

По его словам, жители Приднестровья не слишком хотят воевать в Украине, ведь понимают, что конец их будет как у печально известного российского десанта из морской пехоты, погибшего под Мариуполем и Николаевом. Братчук добавил, что реальной угрозы нападения из Приднестровья они не видят, но имеют соответствующие планы действий, средства и силы поражения, если враг попытается реализовать другой сценарий.

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