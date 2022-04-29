"В Приднестровье нет авиации": в МВД ответили, когда следует ожидать эскалации от России

Сейчас Россия устраивает провокации в Приднестровье, чтобы использовать его в войне против Украины. Впрочем, у страны-агрессора это может получиться только при определенных условиях.

Об этом в эфире 24 канала сообщил советник главы МВД Вадим Денисенко. По его словам, пока сценарий привлечения Приднестровья в войну выглядит сомнительным.

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Когда ждать эскалации

"В этой квазиреспублике более агрессивные действия возможны только при условии, если россияне возьмут Николаев и подойдут к Одессе. В то же время не стоит забывать, что в Приднестровье нет авиации, поэтому говорить, что оккупанты начнут там боевые действия без сухопутных подходов к Одессе не приходится", – отметил Денисенко.

Что сейчас происходит в Приднестровье

По словам советника, то, что сейчас происходит в Приднестровье – это активизация, сбор и согласование. Попытки привести в какой-то порядок приднестровскую армию и российскую часть, поскольку они находились в "расхлябанном" состоянии и не хотят воевать.

Денисенко подчеркнул, что сейчас Россия пытается повышать градус как в отношении Молдовы, так и Украины. В то же время государство-агрессор хочет посмотреть, насколько будет готово к боевым действиям, если оккупанты смогут подойти к Одессе.

К слову, советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк объяснил, чем Приднестровью грозит втягивание в войну с Украиной. В то же время, заверил, что наше военное руководство хорошо понимает риски со стороны непризнанной квазиреспублики.

Денисенко предположил, когда следует ожидать эскалации в Приднестровье: смотрите видео

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