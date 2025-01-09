Такое мнение высказал 24 Каналу военный эксперт Андрей Крамаров, отметив, что Кишинев должен быть активнее в решении проблемы Приднестровья. К слову, Россия обвинила в энергетических проблемах непризнанного региона Украину и Молдову.

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Чего не хватает Кишиневу

"Проблема Приднестровья, учитывая ситуацию с прекращением прокачки российского газа по украинским магистралям, стоит сейчас довольно актуально. Мне бы хотелось увидеть от Молдовы более активных действий по наконец-то решению проблемы Приднестровья", – подчеркнул военный эксперт.

Россия на сегодня не может защитить этот непризнанный регион. Там находится лишь примерно 1,5 тысячи российских военных.

В Приднестровье больше остались воспоминания о том, что там было в 1992 году, когда собственно и возник Приднестровский конфликт. Сегодня там есть большие склады с вооружением, но реально российского контингента, который способен защитить эту территорию, нет,

– подчеркнул он.

Обратите внимание! Руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок считает, что прекращение поставок российского газа Приднестровью означает, что Владимир Путин "пошел в ва-банк". По мнению Клочко, главе Кремля важно "спровоцировать политический кризис в Молдове" и недовольство населения от действующей власти.

Согласно конституции Молдовы, по словам военного эксперта, эта территория, все равно остается молдавской.

"Поэтому у Кишинева не хватает исключительно политической воли, чтобы взять Приднестровье под свой контроль. Хотя он имеет для этого все силы и средства", – отметил Андрей Крамаров.

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