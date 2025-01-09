Таку думку висловив 24 Каналу військовий експерт Андрій Крамаров, зазначивши, що Кишинів має бути активнішим у розв'язанні проблеми Придністров'я. До слова, Росія звинуватила в енергетичних проблемах невизнаного регіону Україну та Молдову.

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"Проблема Придністров'я, враховуючи ситуацію з припиненням прокачування російського газу по українських магістралях, стоїть зараз доволі актуально. Мені б хотілось побачити від Молдови активніших дій щодо нарешті розв'язання проблеми Придністров'я", – наголосив військовий експерт.

Росія на сьогодні не може захистити цей невизнаний регіон. Там перебуває лише приблизно 1,5 тисячі російських військових.

У Придністров'ї більше залишили спогади про те, що там було у 1992 році, коли власне і виник Придністровський конфлікт. Сьогодні там є великі склади з озброєнням, але реально російського контингенту, який здатний захистити цю територію, немає,

– підкреслив він.

Зверніть увагу! Керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок вважає, що припинення постачання російського газу Придністров'ю означає, що Владімір Путін "пішов у ва-банк". На думку Клочка, очільнику Кремля важливо "спровокувати політичну кризу у Молдові" та невдоволення населення від чинної влади.

Відповідно до конституції Молдови, за словами військового експерта, ця територія, все одно залишається молдавською.

"Тому у Кишинева не вистачає виключно політичної волі, щоб взяти Придністров'я під свій контроль. Хоча він має для цього всі сили та засоби", – зазначив Андрій Крамаров.

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