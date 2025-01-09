Таку думку висловив 24 Каналу військовий експерт Андрій Крамаров, зазначивши, що Кишинів має бути активнішим у розв'язанні проблеми Придністров'я. До слова, Росія звинуватила в енергетичних проблемах невизнаного регіону Україну та Молдову.
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Чого бракує Кишиневу
"Проблема Придністров'я, враховуючи ситуацію з припиненням прокачування російського газу по українських магістралях, стоїть зараз доволі актуально. Мені б хотілось побачити від Молдови активніших дій щодо нарешті розв'язання проблеми Придністров'я", – наголосив військовий експерт.
Росія на сьогодні не може захистити цей невизнаний регіон. Там перебуває лише приблизно 1,5 тисячі російських військових.
У Придністров'ї більше залишили спогади про те, що там було у 1992 році, коли власне і виник Придністровський конфлікт. Сьогодні там є великі склади з озброєнням, але реально російського контингенту, який здатний захистити цю територію, немає,
– підкреслив він.
Зверніть увагу! Керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок вважає, що припинення постачання російського газу Придністров'ю означає, що Владімір Путін "пішов у ва-банк". На думку Клочка, очільнику Кремля важливо "спровокувати політичну кризу у Молдові" та невдоволення населення від чинної влади.
Відповідно до конституції Молдови, за словами військового експерта, ця територія, все одно залишається молдавською.
"Тому у Кишинева не вистачає виключно політичної волі, щоб взяти Придністров'я під свій контроль. Хоча він має для цього всі сили та засоби", – зазначив Андрій Крамаров.
Ситуація у Придністров'ї: що відомо
- Україна з 1 січня 2025 року припинила транзит російського газу, зокрема, до невизнаного Придністров’я.
- Молдова проводила перемовини з "Газпромом" щодо постачання газу у Придністров'я через трубопровід "Турецький потік". Проте росіяни відмовились.
- Ситуація у Придністров'ї критична, адже припинили роботу всі промислові підприємства. У регіоні тривають масові відключення газу у мешканців, припинена подача тепла та гарячої води.
- Також дефіцит електроенергії у невизнаному регіоні становить близько 30%. Максимальне навантаження в Придністров'ї становить 219 мегаватів, тоді як виробництво енергії – лише 154 мегаватів, що створює дефіцит у 65 мегаватів.
- Водночас запасів вугілля на електростанції Придністров'я вистачить лише на січень.