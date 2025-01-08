Про це 24 Каналу розповів керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок, зауваживши, що ситуація в Придністров'ї залишається напруженою. Росія робить усе можливе, аби спровокувати кризу в регіоні.

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Чим усе може закінчитися

За словами Клочка, безпосередньо мешканці Придністров'я очікували на такий поворот подій. Там вже давно лунали чутки про відключення газу. Загалом уся ця ситуація може спонукати Кишинів почати процес з реінтеграції регіону. Але не все так просто.

Придністров'я завжди безоплатно отримувало газ з Росії. Усі кошти, які збирали з підприємств та мешканців як "оплата за газ", залишалися в бюджеті невизнаної республіки. Росія могла б постачати газ до регіону через альтернативні шляхи, але не робить цього. Їм потрібно, щоб у Молдові спалахнуло невдоволення від чинної влади.

Наразі у Придністров'ї немає критичної маси невдоволеного населення, яке вийде на акції протесту. Але такі мітинги цілком можуть бути штучно зібрані. Росії важливо похитнути ситуацію в Молдові на тлі виборів до парламенту, які відбудуться восени 2025 оку.

Я вважаю, що Путін пішов у ва-банк. Йому важливо спровокувати політичну кризу у Молдові на тлі виборів до парламенту. Молдова – класична парламентсько-президентська республіка. Повноважень у президента не так багато. Більше відіграє ряд. Путін хоче спробувати розвернути Молдову в бік Росії. Грузія – яскравий приклад того, як Росія пробує "завойовувати" без жодного пострілу,

– сказав Клочок.

Нагадаємо, що з 1 січня Україна припинила транзит російського газу через свою територію до Європи. Саме так блакитне паливо потрапляло і до Придністров'я. Насправді були альтернативні шляхи, як постачати туди газ, але Росія, звісно ж, відмовилася це робити. В регіоні вже почалися віялові відключення. А тамтешня "влада" пропонує грітися дровами.