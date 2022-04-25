В Приднестровье слышны взрывы возле "министерства госбезопасности": это может быть провокация России

В Приднестровье 25 апреля прогремели взрывы у здания "министерства госбезопасности" в Тирасполе. Это может быть провокация России, так как на днях там хвастались планами выхода к границе Приднестровья.

О взрывах сообщили сразу несколько местных телеграм-каналов. Предварительно жертв в результате взрыва нет.

Важно Армия России не способна пробить коридор в Приднестровье, – Washington Post

Что произошло в Тирасполе

Предварительно в здание так называемого отдела охраны попали из гранатомета. Очевидцы слышали несколько взрывов. Также на обнародованных фото можно увидеть лежащий на земле тубус. Возможно, именно из него были произведены выстрелы.

Дорога у здания "министерства госбезопасности" в Тирасполе перекрыта. На месте работают полиция, "скорая" и спасатели. Кроме того, там находятся представители спецслужб. Пока неизвестно, являются ли они жертвами.

Место взрыва в Тирасполе: смотрите видео

Это могла быть провокация

Представитель Одесской военной администрации Сергей Братчук заявил, что к этому причастна Россия. По его словам, российские оккупанты на территории Украины собрали обломки сбитых украинских беспилотников и вертолетов, а затем доставили на территорию:

Белгородской,

Курской,

Брянской области.

Зачем? Всё просто. Без мобилизации рашисты проигрывают однозначно. Им нужно свежее мясо. Поэтому надо скормить рабам что-то об ужасной угрозе со стороны "неонацистов",

– объяснил Братчук.

Обращение Сергея Братчука по поводу взрывов в Приднестровье: смотрите видео

Россия хочет выйти к границе Приднестровья

Ранее в России заявили о новых планах в ходе второй фазы так называемой спецоперации в Украине. Российские военные стремятся установить полный контроль над Донбассом и южной Украиной для обеспечения сухопутного коридора в оккупированный Крым, получения выхода в Приднестровье, а также "воздействия на жизненно важные объекты украинской экономики".

После подобных заявлений министерство иностранных дел Молдовы вызвало посла России. В молдавском МИДе заверили, что такие заявления Москвы безосновательны и противоречат позиции России, поддерживающей суверенитет и территориальную целостность Молдовы в ее международно признанных границах.

Вениславский рассказал, угрожают ли Украине подразделения из Приднестровья: смотрите видео

В Приднестровье – оккупированной части Молдовы – размещаются военные подразделения России, которые с 2014 года не имеют стабильного сообщения с Россией и не имеют поставок.