Очевидцы 9 апреля сняли огромную колонну военной техники России в районе аэродрома Тирасполь, что в Приднестровье. Оттуда до границы с Украиной всего 13 километров.

Официально в Приднестровье находится примерно 1 700 российских военных. Однако реальная численность контингента неизвестна.

Важно Зеленский переночевал на Донбассе и посетил места, где погибли украинские бойцы

Российская техника в Приднестровье

На видео, опубликованном в соцсетях, видно как несколько российских БТР едут в неизвестном направлении. Перемещение российской военной техники зафиксировали в районе аэродрома Тирасполь. Это – лишь в 13 километрах от границы с Украиной.

Это – остатки 14 армии, находившейся там после распада СССР. В 1992 году российские военные выступили на стороне приднестровских сепаратистов и добились отделения этой территории от Республики Молдова,

– отметили в телеграм-канале NEXTA Live.

Почему это опасно

Несмотря на малую площадь, население и общую экономическую несостоятельность, Приднестровье занимает важное стратегическое положение, растянувшись узкой полосой в 10 – 15 километров вдоль молдавско-украинской границы. Это идеальный плацдарм для неожиданного наступления в тыл украинской армии.

Актуально! Приднестровье является автономным регионом в Молдове, который провозгласил себя отдельным государством. Официально его не признала ни одна цивилизованная страна мира.

Позиция Минобороны России

В Минобороны России заявили, что российские военнослужащие в Приднестровье устроили учения. Во время них российские военные отрабатывали наступление и оборону, а также практиковали ведения боя ночью.

Россия "звенит" оружием на границе с Украиной

Ситуация на Донбассе начала обостряться еще с конца марта . Тогда украинская разведка зафиксировала, как Россия стягивает оружие в оккупированный Крым.

. Тогда украинская разведка зафиксировала, как Россия стягивает оружие в оккупированный Крым. По данным ВСУ, Россия наращивает свое присутствие в Воронежской, Ростовской и Брянской областях. Все эти регионы граничат с Украиной.

Параллельно с этим пропагандистская машина Кремля вновь заработала на полную. Российские СМИ обвиняют Украину в обстрелах оккупированных территорий.



Расположение группировок России вдоль госграницы Украины / Инфографика 24 канала