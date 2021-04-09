Зеленский переночевал на Донбассе и посетил места, где погибли украинские бойцы
Во время рабочей поездки на Донбасс Владимир Зеленский провел ночь в местах дислокации украинских защитников. А 9 апреля президент посетил места, где недавно погибли бойцы Вооруженных сил Украины.
Источник:Офис Президента
О втором дне, который Зеленский проводит на Донбассе, сообщили в ОП.
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Президент продолжает находиться на Донбассе
Во время рабочей поездки на Донбасс Зеленский провел ночь в местах дислокации защитников, которые защищают независимость Украинского государства. А уже 9 апреля президент посетил позиции на переднем крае обороны.
На этих позициях во время обострения ситуации погибли и получили ранения украинские военнослужащие,
– отметили в офисе Президента.
Глава государства пообщался с защитниками, а также вручил им награды. "Ежедневно вы проявляете патриотизм и самоотверженность, защищая Украину. Берегите себя", – заявил Зеленский.
Президент и военнослужащие почтили память героев, которые отдали свои жизни за Украину.
Визит Зеленского на Донбасс: основное
- Владимир Зеленский 8 апреля приехал на передовую. Говорит, что сделал это, чтобы поддержать боевой дух воинов.
- Глава государства признал, что на Донбассе – обострение. По его словам, все командиры видят, что в солдат ВСУ целятся снайперы.
- Президент побывал на участке, который расположен в 80 метрах от позиций боевиков.
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