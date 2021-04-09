Во время рабочей поездки на Донбасс Владимир Зеленский провел ночь в местах дислокации украинских защитников. А 9 апреля президент посетил места, где недавно погибли бойцы Вооруженных сил Украины.

О втором дне, который Зеленский проводит на Донбассе, сообщили в ОП.

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Президент продолжает находиться на Донбассе

Во время рабочей поездки на Донбасс Зеленский провел ночь в местах дислокации защитников, которые защищают независимость Украинского государства. А уже 9 апреля президент посетил позиции на переднем крае обороны.

На этих позициях во время обострения ситуации погибли и получили ранения украинские военнослужащие,

– отметили в офисе Президента.

Глава государства пообщался с защитниками, а также вручил им награды. "Ежедневно вы проявляете патриотизм и самоотверженность, защищая Украину. Берегите себя", – заявил Зеленский.

Президент и военнослужащие почтили память героев, которые отдали свои жизни за Украину.

Важно! С начала 2021 года на Донбассе уже погибли 32 украинских защитника. В частности, 26 марта в районе населенного пункта шумы пророссийские боевики несколько часов обстреливали позиции украинских защитников. В результате 4 бойцов погибли, еще 2 – получили ранения.

Визит Зеленского на Донбасс: основное