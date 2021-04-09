Під час робочої поїздки на Донбас Володимир Зеленський провів ніч у місцях дислокації українських захисників. А 9 квітня президент відвідав місця, де нещодавно загинули бійці Збройних сил України.

Про другий день, який Зеленський проводить на Донбасі, повідомили в ОП.

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Президент продовжує перебувати на Донбасі

Під час робочої поїздки на Донбас Зеленський провів ніч у місцях дислокації захисників, які боронять незалежність Української держави. А вже 9 квітня президент відвідав позиції на передньому краї оборони.

На цих позиціях під час загострення ситуації загинули та отримали поранення українські військовослужбовці,

– зазначили в Офісі Президента.

Глава держави поспілкувався із захисниками, а також вручив їм нагороди. "Щодня ви проявляєте патріотизм та самовідданість, захищаючи Україну. Бережіть себе", – заявив Зеленський.

Президент та військовослужбовці вшанували пам'ять героїв, які віддали свої життя за Україну.

Важливо! Від початку 2021 року на Донбасі вже загинули 32 українських захисників. Зокрема, 26 березня у районі населеного пункту Шуми проросійські бойовики кілька годин обстрілювали позиції українських захисників. Внаслідок цього 4 бійців загинули, ще 2 – отримали поранення.

Візит Зеленського на Донбас: основне