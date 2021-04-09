Зеленський переночував на Донбасі та відвідав місця, де загинули українські бійці
Під час робочої поїздки на Донбас Володимир Зеленський провів ніч у місцях дислокації українських захисників. А 9 квітня президент відвідав місця, де нещодавно загинули бійці Збройних сил України.
Джерело:Офіс Президента
Про другий день, який Зеленський проводить на Донбасі, повідомили в ОП.
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Президент продовжує перебувати на Донбасі
Під час робочої поїздки на Донбас Зеленський провів ніч у місцях дислокації захисників, які боронять незалежність Української держави. А вже 9 квітня президент відвідав позиції на передньому краї оборони.
На цих позиціях під час загострення ситуації загинули та отримали поранення українські військовослужбовці,
– зазначили в Офісі Президента.
Глава держави поспілкувався із захисниками, а також вручив їм нагороди. "Щодня ви проявляєте патріотизм та самовідданість, захищаючи Україну. Бережіть себе", – заявив Зеленський.
Президент та військовослужбовці вшанували пам'ять героїв, які віддали свої життя за Україну.
Візит Зеленського на Донбас: основне
- Володимир Зеленський 8 квітня приїхав на передову. Каже, що зробив це, аби підтримати бойовий дух воїнів.
- Глава держави визнав, що на Донбасі – загострення. За його словами, всі командири бачать, що в солдатів ЗСУ ціляться снайпери.
- Президент побував на ділянці, яка розташована за 80 метрів від позицій бойовиків.
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