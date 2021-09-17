Данилов попросил журналиста уточнить, потому что не совсем понял, что у него спрашивают. Причину он также озвучил – русский текст.
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Медийник уточнил, стоит ли перейти на украинский, в ответ он услышал от секретаря СНБО "я не знаю".
Диалог Данилова с журналистом:
Данилов: Я напрягаюсь, когда слушаю русский, ну, уж так произошло.
Журналист: Ну, вы из Луганска, вы же должны понять.
Данилов: Послушайте, если я из Луганска, то что вы думаете, что в Луганске все говорят по-русски? Это придумали себе такую чушь и сейчас вы несете то ее по миру.
Журналист: Так вы ответите на мой вопрос?
Данилов: Смотрите, количество патриотов, которое было и есть в Луганске, поверьте, может быть не меньше, чем во Львове.
Смотрите видео разговора секретаря СНБО с журналистом:
На СНБО обсудили санкции за выборы в Госдуму
Отметим, что СНБО собрался на заседание 17 сентября. На Совете нацбезопасности и обороны обсудили финансирование сферы и безопасности на 2022 год. Также, по словам Данилова, договорились ввести санкции за участие в выборах в Госдуму на оккупированном Донбассе и в Крыму.
Данилов также отчитался, что уже в августе заработала система мониторинга олигархов. Такое задание СНБО дали в соответствии с "антиолигархическим законопроектом".