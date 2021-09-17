Данілов попросив журналіста уточнити, бо не зовсім зрозумів, що у нього запитують. Причину він також озвучив – російський текст.

До теми Санкції проти росіян і моніторинг олігархів: результати засідання РНБО

Медійник уточнив, чи варто перейти на українську, у відповідь він почув від секретаря РНБО "я не знаю".

Діалог Данілова з журналістом:

Данілов: Я напружуюсь, коли слухаю російську, ну, вже так сталось.

Журналіст: Ну, ви з Луганська, ви ж повинні зрозуміти.

Данілов: Послухайте, якщо я з Луганська, то що ви думаєте, що в Луганську всі розмовляють російською мовою? Це придумали собі таку нісенітницю і зараз ви несете чомусь її по світу.

Журналіст: То ви відповісте на моє питання?

Данілов: Дивіться, кількість патріотів, яка була і є в Луганську, повірте, може бути не меншою, ніж у Львові.

Дивіться відео розмови секретаря РНБО з журналістом:

На РНБО обговорили санкції за вибори до Держдуми

Зазначимо, що РНБО зібралась на засідання 17 вересня. На Раді нацбезпеки та оборони обговорили фінансування сфери та безпеки на 2022 рік. Також, за словами Данілова, домовились ввести санкції за участь у виборах до Держдуми на окупованому Донбасі та у Криму.

Зверніть увагу! У список підсанкційних потрапили також 7 посадовців, які безпосередньо причетні до отруєння Олексія Навального.

Данілов також відзвітувався, що вже у серпні запрацювала система моніторингу за олігархами. Таке завдання РНБО дали відповідно до "антиолігархічного законопроєкту".