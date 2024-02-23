Представитель канцелярии президента Польши Войчех Колярский заявил, что пока такой визит не планируется.

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Дуда обратится к Зеленскому

Нет, такой визит пока не планируется,

– сказал представитель канцелярии президента, отвечая на вопрос о возможном визите Дуды в Украину.

Также Колярский обратил внимание, что польский лидер дал большое интервью украинскому телевидению в связи со второй годовщиной полномасштабной агрессии России. Кроме того, добавил, что будет разговор на BBC World на эту тему.

"Планируется также обращение к президенту Зеленскому в связи со второй годовщиной", – сказал представитель канцелярии.

Также он отметил, память о том, что произошло, важна, ведь "то, что произошло два года назад, определяет не только польскую политику, но и мировую политику и ближайшее будущее".

Власти Польши определенно и однозначно говорят, что свободная, независимая Украина является важным союзником Польши,

– заявил Колярский.

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