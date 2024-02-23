Представитель канцелярии президента Польши Войчех Колярский заявил, что пока такой визит не планируется.
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Дуда обратится к Зеленскому
Нет, такой визит пока не планируется,
– сказал представитель канцелярии президента, отвечая на вопрос о возможном визите Дуды в Украину.
Также Колярский обратил внимание, что польский лидер дал большое интервью украинскому телевидению в связи со второй годовщиной полномасштабной агрессии России. Кроме того, добавил, что будет разговор на BBC World на эту тему.
"Планируется также обращение к президенту Зеленскому в связи со второй годовщиной", – сказал представитель канцелярии.
Также он отметил, память о том, что произошло, важна, ведь "то, что произошло два года назад, определяет не только польскую политику, но и мировую политику и ближайшее будущее".
Власти Польши определенно и однозначно говорят, что свободная, независимая Украина является важным союзником Польши,
– заявил Колярский.
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Что известно о визите иностранных лидеров 24 февраля
- Накануне пресс-секретарь Владимира Зеленского анонсировал, что 24 февраля в Киев приедет много иностранных лидеров. Однако, кто именно, не уточнил.
- "Ожидаем, что это будут не просто символические визиты поддержки, а эти визиты будут иметь практические результаты", – заявил Сергей Никифоров.
- Кроме того, анонсировал онлайн-заседание Большой семерки, в котором Украина также примет участие. Заметил, что это сильный знак поддержки.
- Кроме того, 25 февраля состоится форум "Украина. Год 2024". К конференции присоединятся все представители военно-политического руководства Украины.
- В частности, запланирована пресс-конференция президента и панельные дискуссии. В ОП назвали основные темы: достижение украинских целей в войне, развитие Сил обороны, работа оборонно-промышленного комплекса, обеспечение экономического роста и интеграции Украины в мировые рынки, реализация формулы мира, гарантии безопасности для Украины и защита жизней наших людей.