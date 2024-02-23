Представник канцелярії президента Польщі Войчех Колярський заявив, що наразі такий візит не планується.

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Дуда звернеться до Зеленського

Ні, такий візит наразі не планується,

– сказав представник канцелярі президента, відповідаючи на питання про можливий візит Дуди в Україну.

Також Колярський звернув увагу, що польський лідер дав велике інтерв'ю українському телебаченню у зв'язку з другою річницею повномасштабної агресії Росії. Окрім того, додав, що буде розмова на BBC World на цю тему.

"Планується також звернення до президента Зеленського у зв'язку з другою річницею", – сказав представник канцелярії.

Також він наголосив, пам'ять про те, що сталося, важлива, адже "те, що сталося два роки тому, визначає не лише польську політику, але й світову політику і найближче майбутнє".

Влада Польщі виразно і однозначно каже, що вільна, незалежна Україна є важливим союзником Польщі,

– заявив Колярський.

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