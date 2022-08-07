Такое мнение 24 каналу высказал политтехнолог Михаил Шейтельман. Переговоры между путиным и Эрдоганом в Сочи продолжались 4 часа.

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Шейтельман считает, что турецкий лидер не ограничится общением с кремлевским диктатором. По его словам, Эрдоган также намерен побывать в Киеве.

Визит в Киев обязательно состоится, потому что Эрдогану это очень нужно,

– подчеркнул политтехнолог.

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Как отметил Шейтельман, приезд в Украину для президента Турции станет красивым шагом, который сможет выгодно представить его на политической арене.

Это человек хороших жестов. Человек, который сейчас демонстрирует свою силу. Он (Эрдоган – 24 канал) по-настоящему самый популярный лидер Турции. Поэтому он решится на любые смелые шаги и будет их совершать,

– сказал политтехнолог.

Он добавил, что турецкому лидеру было нелегко получить политическую власть в стране, однако он это сделал.

"Эрдоган шел к власти сложным путем. Не так, как путин. Эрдоган не был каким-то мелким агентом кгб", – сказал Шейтельман.

"Эрдоган – наш ситуативный союзник"

По словам политтехнолога, еще до войны из уст президента Турции звучали смелые заявления в поддержку Украины.

"Он решился предоставлять нам Bayraktar еще до войны, когда никто ничего не давал – ни наступательного, ни высокотехнологичного оружия", – отметил Шейтельман.

Однако, как подчеркнул эксперт, ошибочно полагать, что турецкий лидер – на стороне Украины. Эрдоган заботится только о собственных интересах и интересах Турции.

К нашему счастью, сегодня интересы Украины и Турции совпадают сильнее, чем интересы россии и Турции. Поэтому Эрдоган – наш ситуативный союзник,

– сказал он.

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