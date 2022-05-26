Приглашают работать за пайки: оккупанты на Изюмщине распространяют пропагандистскую газету

На временно оккупированной Изюмщине Харьковской области российские захватчики выпустили пропагандистскую газету. В ней пафосно пишут о России и приглашают местных работать за еду.

Об этом сообщила 24 канала корреспондентка из Харькова. Она отметила, что кафиры даже не смогли определиться с названием.

Обратите внимание Над людьми издевались, многих гражданских просто расстреляли, – защитник об обороне Харькова

Лист времен революции

По словам журналистки, пропагандистская газета – это некий лист старых времен, похожий на те, которые выпускали еще во времена революции 1917 года, там даже используют такой же шрифт. Конечно, все написано на русском языке.

Корреспондентка отметила, что информация в листе, распространяемом россиянами, представляется очень пафосно. Как она отметила, Россия там изображается, как "спаситель" всех времен и народов.

Россия – "спаситель", но работайте за еду

В листе пропагандисты призывают, не сидеть в подвалах, а "писать новую историю, новое время". Кроме того, поощряют слушать какое-нибудь неизвестное радио.

Вот так все пафосно. В то же время в объявлениях этой открытки людей приглашают работать за пайки. В Изюме сейчас какой-то параллельный и точно не лучший мир,

– отметила журналистка.

Приветствуют неизвестных

Кроме того, корреспондентка добавила, что в этом пропагандистском листе уже даже успели поздравить горожан с тем, что Изюм получил какого-нибудь псевдоголову города. К слову, как она отметила, эти псевдовыборы даже по так называемым законам псевдореспублик – отличаются.

Читайте также "Насилуют, бросают гранаты в подвалы и отрезают уши": оккупант похвастался жене зверствами

"Думаю, правоохранители дадут им оценку", – подчеркнула журналистка.

Ситуация в Харьковской области: последние новости

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов назвал самые критические точки в Харьковской области, по которым непрерывно бьет враг. По его словам, самые жестокие бои продолжаются на северном и северо-восточном направлении.

То же самое происходит и в Изюмском направлении. Российские кафиры постоянно пытаются атаковать украинские позиции, а также терроризируют местное население.

В то же время, на освобожденных территориях Харьковщины до сих пор опасно – при отступлении враг миновал не только админздания, но и детские садики. Начать полномасштабные работы по разминированию пока нет возможности из-за артиллерийских обстрелов захватчиков.

Кроме того, сегодня, 26 мая, кафиры обстреляли город Балаклея Харьковской области. В результате удара погибли 2 пожилых человека, а 10 человек получили ранения.

К слову – в Мариуполе рашисты возят по городу "зомбиТВ" и показывают пропаганду: смотрите видео