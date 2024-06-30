Владимир Зеленский в своем интервью рассказал о минимуме, которого он ожидает от саммита НАТО. По его словам, сейчас открыто говорят о том, что приглашения для Украины сейчас не будет.

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Политика "шаг вперед – два назад"

Зеленский отметил, что президент Байден говорит, что НАТО не готово дать приглашение Украине, а Трамп считает, что если бы не НАТО, то война могла бы не начаться. То есть есть смогла оценить обе позиции и это говорит о том, что все не видят сегодня Украину в НАТО.

К сожалению, я считаю, что это политика шаг вперед и два шага назад. Я не считаю, что это политика лидеров мира. Это осторожность. Это как шаги саперов на минированной территории,

– подытожил украинский лидер.

Украина нуждается в конкретике

В то же время, если для нас нет приглашения, то мы просим конкретики. Кроме этого, Владимир Зеленский объяснил, что наше государство не приглашают в Альянс из-за того, что Америка боится раздражать Путина.

В таком случае Украине нужно все, что позволит себя защитить.

Мы просим Patriot, достаточное количество F-16, мы просим возможности использовать оружие, чтобы защитить себя. Если НАТО еще не готово нас защитить и взять в свой союз, то мы просим дальше дать нам все, чтобы мы могли защитить себя сами,

– подчеркнул президент Украины.

Также во время интервью глава государства признал, что у оккупантов в несколько раз больше людей. К тому же в отличие от противника, Украина бережет своих людей. Неизменным остается и тот факт, что у Украины не будет больше людей, чем у России.