Пригодится для "выкуривания" россиян, – военный эксперт о тяжелых минометах от Литвы

Литва предоставила нам тяжелые минометы – они помогут нам контратаковать, но еще нужно понимать, что миномет применим как в наступлении, так и в обороне. Поэтому такое оружие будет очень эффективным для украинского войска.

Об этом в эфире 24 канала рассказал военный эксперт Олег Жданов. Он также добавил, что украинские военные с такой техникой хорошо знакомы.

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Миномет, кстати, это один из самых эффективных способов, как бороться с вражеской пехотой, включая окопы,

– отмечает военный эксперт.

А если это тяжелый миномет, то дальность его стрельбы – не менее 7 – 10 километров. Для нас это будет очень эффективное средство для выкуривания российской пехоты с их оборонительных позиций. А их они начнут рыть, когда выдохнутся в наступлении, убежден Жданов.

Желание воевать "за поребриком" низкое

Интересно, что оккупанты все меньше желают ехать на смерть в Украину. СБУ опубликовала письма россиян к своим родственникам или знакомым. Русский солдат писал, что успехов на чужой земле у них, по сути, нет. Вместо этого одни только потери. Не могут даже захватить какое-нибудь село, потому что украинцы сильно выступают против них.

По словам российского оккупанта, украинские воины уничтожили их подразделение на 40%.

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