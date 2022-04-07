Приготовят с Кобзоном место для Путина – Давидюк о смерти Жириновского

В России подтвердили, что умер скандальный украинофоб Владимир Жириновский. Вполне вероятно, что это скрывали больше месяца.

Об этом в эфире 24 канала сказал политолог Николай Давыдюк. Впрочем, эта новость не может не радовать.

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Я радуюсь, что Жириновский наконец-то встретился с Кобзоном и они вместе там готовят место для Путина, они там воссоединятся. Будет у них там православная тройка,

– сказал Давидюк.

Он считает, что Жириновский умер больше месяца назад, поскольку заявлений не было. Но "его православную душу еще не отпускали на небо, потому что она еще была нужна Кремлю здесь, на земле".

Все для того чтобы не показать, что у них есть потери даже в политическом личном составе. А также чтобы чем-то "перебить" события в Буче в информационном пространстве и отвлечь.

"Однако это действительно не отвлекает от реальных зверств российских военных против украинских детей и от того, что они делают с мирным населением", – считает Давыдюк.

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