Лукашенко дал пощечину Кремлю

Незамеченная пощечина. 14 лет. Такой приговор вынес вчера Лукашенко своему оппоненту – бизнесмену Виктору Бабарико.

Вряд ли бывший глава "Белгазпромбанка" решил пойти в политику, стать оппонентом Лукашенко сам, не обсуждая этот вопрос с Москвой. Наверное, будь российские власти умнее, понимая, что перемены неизбежны, они пошли бы в прошлом году на решительную поддержку Бабарико в Беларуси, а после его задержания сделали бы не Литву, а Россию центром перемен в стране.

Не пропустите Путин привился вакциной Pfizer

В Москву, а не в Вильнюс бежали бы оппозиционеры, здесь был бы создан центр сопротивления диктатору, отсюда должен был последовать экономический ультиматум – уезжай из страны, мы не дадим тебе установить тиранию.

Раздавив Лукашенко, Россия снискала бы в лице народа Беларуси благодарность и поддержку на долгие годы. Даже при сохранении в России авторитарных властей.

Но сделано было иначе

Был избран самый тупой вариант – поддержка Лукашенко во всем.

Интересно Россиянам разрешают только "путинский шмурдяк"

Лукашенко это тоже понимает

Бабарико был забыт. Вне зависимости от того, имел он договоренности с Москвой или нет – Бабарико был бы для Москвы подходящей фигурой для замены Лукашенко. Таковым он остается и ныне. Он человек солидный, не с улицы, с ним можно говорить на одном языке.

Отсюда срок конкуренту в 14 лет – сигнал Москве. Вопрос о власти не обсуждается, как бы вы мне ни помогали – это моя тема, я вас сюда не допущу. "Ваш" Бабарико будет сидеть.

В общем еще одна пощечина Кремлю. Пусть он и предпочел ее не заметить.