Эксперт: митрополиты УПЦ (МП) начали давать важные показания после мер безопасности СБУ

Меры безопасности СБУ по УПЦ (МП) приносят результат: высокопоставленные митрополиты уже начали давать показания и признавать свою вину. Об этом пишет политолог Алексей Голобуцкий.

Эксперт обращает внимание на первый судебный приговор Митрополиту УПЦ (МЦ) Иосафу.

Обратите внимание Суд впервые в Украине вынес приговор митрополиту УПЦ МП: он признал, что виновен в преступлениях

"Он был разоблачен СБУ в декабре за пророссийскую агитацию, пошел на сотрудничество со следствием и полностью признал свою вину. Уверен, что решение Иосафа станет сигналом для других митрополитов УПЦ (МП). Процесс уже пошел. Мои источники говорят о случаях, когда представители руководящего состава УПЦ (МП) уже сообщают о преступлениях других церковных иерархов", – сообщает Голобуцкий.

"Понимаю, что некоторым хотелось бы быстрых и силовых решений по УПЦ МП. Но здесь возникает традиционная дилемма: "Вам "шашечки" важны или ехать?" О межконфессиональных кровавых стычках в Украине очень мечтают в России. Но ювелирная работа нашей спецслужбы в церковном среде приносит гораздо больше пользы", – считает политолог.

Он отмечает, что благодаря СБУ, те, кто в УПЦ (МП) смотрели в сторону России, уже поняли, что у них есть только два выхода: либо сотрудничество со следствием и подробные показы, либо реальный срок и надежда на обмен в России.

"Уверен, что большинство выберет первый вариант. А для наводчиков и прямых агентов из числа церковников, выбор и того меньше: большой срок в тюрьме за госизмене, вплоть до пожизненного", – резюмирует Голобуцкий.

Напомним, ранее суд вынес приговор близкому соратнику патриарха Кирилла, бывшему руководителю Кировоградской епархии УПЦ (МП) митрополиту Иосафу. Он был уличен СБУ в декабре за пророссийскую агитацию, пошел на сотрудничество со следствием и полностью признал свою вину. Учитывая эти обстоятельства, получил 3 года лишения свободы (с испытательным сроком 2 года) за разжигание религиозной розни.