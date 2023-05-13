Експерт звертає увагу на перший судовий вирок Митрополиту УПЦ (МЦ) Іосафу.

Зверніть увагу Суд вперше в Україні виніс вирок митрополиту УПЦ МП: він визнав, що винен у злочинах

"Він був викритий СБУ в грудні за проросійську агітацію, пішов на співробітництво зі слідством та повністю визнав свою вину. Впевнений, що рішення Іосафа стане сигналом для інших митрополитів УПЦ (МП). Процес вже пішов. Мої джерела кажуть про випадки, коли представники керівного складу УПЦ (МП) вже повідомляють про злочини інших церковних ієрархів", – повідомляє Голобуцький.

"Розумію, що деяким хотілося би швидких і силових рішень щодо УПЦ МП. Але тут постає традиційна дилема: "Вам "шашечки" важливі чи їхати?". Про міжконфесійні криваві сутички в Україні дуже мріють в Росії. Але ювелірна робота нашої спецслужби в церковному середовищі приносить набагато більше користі", – вважає політолог.

Він зазначає, що завдяки СБУ, ті хто в УПЦ (МП) дивились в бік Росії, вже зрозуміли, що в них є тільки два виходи: або співпраця зі слідством та детальні покази, або реальний строк і надія на обмін в Росії.

"Певен, що більшість обере перший варіант. А для навідників і прямих агентів з числа церковників, вибір і того менший: великий строк у тюрмі за держзраду, аж до пожиттєвого", – резюмує Голобуцький.

Нагадаємо, раніше суд виніс вирок близькому соратнику патріарха Кіріла, колишньому керівнику Кіровоградської єпархії УПЦ (МП) митрополиту Іосафу. Він був викритий СБУ в грудні за проросійську агітацію, пішов на співробітництво зі слідством та повністю визнав свою вину. Враховуючи ці обставини, отримав 3 роки позбавлення волі (з іспитовим терміном 2 роки) за розпалювання релігійної ворожнечі.