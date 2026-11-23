Высший антикоррупционный суд вынес приговор по делу народного депутата Сергея Лабазюка и его сообщника Дениса Назимова. Коллегия судей признала обоих фигурантов виновными.

Об этом сообщает Центр противодействия коррупции.

В чем обвиняли народного депутата?

Лабазюку назначили наказание в виде 7 лет лишения свободы. Его сообщник Назимов получил 6 лет лишения свободы.

Приговор вынесла коллегия судей в составе Татьяны Крикливой, Виталия Дубаса и Евгения Крука. Решение суда еще можно обжаловать в апелляционной инстанции.

Напомним, в августе 2023 года народный депутат Сергей Лабазюк обратился к должностному лицу Министерства восстановления с просьбой помочь его компании получить подряды на восстановление инфраструктурных объектов на сумму около 1 миллиарда гривен. За это он якобы пообещал передавать от 3% до 5% стоимости каждого подряда.

К переговорам депутат привлек директора компании. После того как по одному из подрядов на восстановление разрушенного моста перечислили 50 миллионов гривен, Лабазюк организовал передачу взятки в размере 150 тысяч долларов. Деньги предназначались тогдашнему вице-премьер-министру по восстановлению Украины Александру Кубракову и главе Государственного агентства по восстановлению Мустафе Найему.

Часть средств передали через доверенное лицо на парковке одного из столичных супермаркетов. Деньги спрятали в китайской шкатулке. О попытке подкупа чиновники сообщили НАБУ, после чего правоохранители разоблачили фигурантов дела.

21 ноября 2023 года Лабазюку и его сообщникам было предъявлено подозрение, а впоследствии суд избрал народному депутату меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью освобождения под залог. Сам Лабазюк вину не признавал.