Приговор по делу MH17 уже близко: прокуроры назвали виновных в смерти 298 человек

В Нидерландах состоялось очередное судебное заседание по делу крушения самолета рейса МН17. Прокуроры считают обвиняемых виновными в смерти экипажа и пассажиров.

Ранее защита обвиняемых признала, что российские военные находились на Донбассе летом 2014 года. Адвокаты хотели приобщить к делу свидетельские показания из курской бригады.

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Кого прокуроры назвали виновными:

Игоря Гиркина (Стрелкова) – бывшего "министра обороны" донецких боевиков;

– бывшего "министра обороны" донецких боевиков; Сергея Дубинского – офицера российского ГРУ, который участвовал в агрессии против Украины;

– офицера российского ГРУ, который участвовал в агрессии против Украины; Олега Пулатова – подполковника российского ГРУ, который также воевал на Донбассе;

– подполковника российского ГРУ, который также воевал на Донбассе; боевика Леонида Харченко, единственного среди обвиняемых гражданина Украины.

В ходе судебного заседания прокуроры отметили, что именно эти люди напрямую несли ответственность за "Бук". Мол, хоть они и не нажимали лично кнопки, но получили и применили зенитно-ракетный комплекс в своих военных целях. В результате этого произошла катастрофа самолета, в которой погибли 298 человек.

Что еще сказал нидерландский прокурор

Обвиняемых считают виновными в убийстве независимо от того, какой самолет был их целью – военный или гражданский. Законодательство Нидерландов запрещает сбитие любого из них.

Представитель стороны обвинения заверил, что расследование по делу велось на самом высоком уровне. Он обратил внимание на то, что Москва, например, предоставила фейковые спутниковые снимки. В то же время, у государства-агрессора так и не смогли объяснить следствию, где в момент сбития самолета находился "Бук" курской бригады с номером 3Х2.

Прокурор напомнил, что именно Россия ветировала в Совбезе ООН решение о создании международного трибунала. Поэтому судебный процесс проходит в Нидерландах. Ведь больше всего погибших были гражданами этой страны – аж 193.

Нидерланды не причастны к конфликту в Украине. Впрочем, имеют юрисдикцию. Ведь преступления против наших граждан в любой точке мира наказываются,

– подчеркнул он.

Запрос о приговоре может быть осуществлен еще в 2021 году

Заметим, что в понедельник, 20 декабря, прокуратура Нидерландов приступила к представлению обвинительного акта. Выступление ее представителей будет состоять из 4 частей. Сначала состоится обсуждение улик и причастность обвиняемых к преступлению. Позже будут обсуждаться и иски родственников жертв. Закончить слушания в 2021 году планируют запросом о приговоре. Следующие заседания должны пройти уже 21 и 22 декабря.

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