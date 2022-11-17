На скамью, – Кислица сделал важное замечание по приговору по делу MH17 и будущему России

Окружной суд Гааги во время зачитывания приговора по делу о крушении малазийского рейса MH17 заявил, что так называемая "ДНР" была подконтрольна России как минимум с мая 2014 года.

Суд постановил, что с тех пор на территории Украины был международный вооруженный конфликт с "ДНР", которая контролируется Россией.

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Кислица: РФ и марионетки попали в ловушку

Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица прокомментировал решение суда.

Мое первое впечатление от услышанного: суд признал конфликт на Востоке Украины международным, но РФ и марионетки попали в ловушку – для того, чтобы защититься иммунитетом стороны в международном конфликте, марионетки и/или Москва должны признать себя/их стороной международного конфликта. Поэтому на скамью,

– написал он.

Отметим, что окружной суд Гааги отметил, что Россия снабжала оружием самопровозглашенную республику. Там утверждают, что у боевиков "ДНР" было российское гражданство и они были причастны к вооруженным силам Кремля. Мол, самопровозглашенные власти в Донецке получали указания из Москвы. Об этом свидетельствуют перехваченные телефонные разговоры боевиков.

Также суд отметил, что пассажирский самолет MH17 был сбит из ЗРК "Бук" с территории оккупированного Россией Первомайского.

Что известно о катастрофе MH17

Пассажирский самолет компании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года вблизи оккупированного Тореза Донецкой области зенитным ракетным комплексом "Бук" российского производства.

В результате катастрофы погибли 298 человек. Россия свою причастность к катастрофе отрицает и обвиняет Украину.

С марта 2020 года идет судебный процесс по этому делу. 17 ноября суд Гааги признал виновными в сбитии самолета рейса МН17 и убийстве пассажиров и экипажа Игоря Гиркина, Сергея Дубинского и Леонида Харченко. Олега Пулатова оправдали.

Суд в Гааге сообщил, что Россия контролировала "ДНР" во время сбития лайнера, а по меньшей мере один из фигурантов дела – Игорь Гиркин. Отмечается, что он контактировал с руководством Кремля. К примеру, с бывшим помощником Владимира Путина Владиславом Сурковым.

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