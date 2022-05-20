Приговор российскому военному Шишимарину должен быть оглашен 23 мая

Российскому солдату Вадиму Шишимарину приговор, в частности за убийство мирного жителя Сумщины, суд объявит уже в понедельник, 23 мая.

Накануне Шишимарин признал свою вину в убийстве жителя Сумской области – 62-летнего Александра Шелипова. Известно, что еще в первые дни войны, 28 февраля, оккупант около поселка Чупаховка застрелил ехавшего на велосипеде украинца. Это произошло недалеко от дома погибшего.

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По словам преступника, прапорщик Кафуров отдал приказ Шишимарину стрелять, а он якобы отказался. Однако после угрозы еще одного военнослужащего, который был рядом, Шишимарин выстрелил короткой очередью.

Требуют пожизненного заключения

Жена погибшего, а также прокуратура требуют для российского солдата Вадима Шишимарина пожизненный срок за нарушение законов и обычаев войны, в частности, речь идет об убийстве гражданского.

В то же время оккупант ранее заявлял, что готов давать показания по делу и попросил прощения у жены убитого.

Сегодня же во время заседания Шишимарин снова извинялся.

Я искренне раскаиваюсь в том, что я сделал. На тот момент я нервничал, шли боевые действия и не хотел убивать. Но так случилось... Впоследствии я понял, что лучше сдаться в плен,

– сказал российский солдат.

Первый российский солдат, которого будут судить

Вадим Шишимарин – 21-летний сержант армии России, командир отделения в четвертой танковой Кантемировской дивизии Московской области. Родом из Сибири, Иркутской области.

По словам прокурора Ирины Венедиктовой, Шишимарин будет первым россиянином, которого будут судить за нарушение законов и обычаев войны, что связано с умышленным убийством.

Всех собранных доказательств прокурорами и следователями Службы безопасности Украины достаточно для того, чтобы лишить Шиширина свободы сроком от 10 до 15 лет или осудить на пожизненное заключение.

В то же время, если его приговорят к пожизненному заключению, российского оккупанта все равно можно использовать как обменный ресурс. К слову, супруга погибшего от рук Шишимарына мужчины заявила, что не будет против, если россиянина решат поменять на украинских защитников Мариуполя.

Напомним, что СБУ 4 мая опубликовала видео с рассказом Шишимарина. В то же время, в Минобороны России не комментируют ситуацию с преступником, которому уже 23 мая объявят приговор. В Кремле говорят, что информации по делу недостаточно, а адвокат Шишимарина настаивает на переквалификации обвинения в более мягкую статью.

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