Об этом говорится в отчете правозащитных проектов "Первый отдел" и Parubets Analytics.

Что известно о приговорах украинцам в России?

Всего за шесть месяцев были осуждены 1234 человека. Это означает, что российские судьи ежедневно выносят в среднем по 10 решений по делам о терроризме, что уже превышает показатели за весь 2024 год.

Основной тенденцией текущего года стало преследование людей за высказывания, а не за реальные действия. Более половины обвиняемых получили тюремные сроки за публичные призывы к терроризму, его оправдание или пропаганду.

В то же время количество дел о непосредственном совершении терактов сократилось почти вдвое. Российские силовики стали чаще сочетать статьи о терроризме с обвинениями в государственной измене и экстремизме, скрывая имена осужденных в судебных реестрах.

Значительная часть репрессивного аппарата направлена против украинских военнопленных и гражданских лиц с оккупированных территорий. Правозащитники отмечают, что не менее 35% всех проанализированных дел имеют явные признаки политического преследования.

Самому молодому из осужденных по этим статьям на момент вынесения приговора исполнилось всего 16 лет.

Известно, что военный суд в Ростове-на-Дону приговорил девять украинцев к тюремному заключению на сроки от 14 до 20 лет. Их обвинили в подготовке покушений на чиновников-коллаборационистов.

В частности, предприниматели Константин Резник и Сергей Кабаков получили по 20 лет колонии строгого режима. Начальника рыболовецкого производства Сергея Гейдта приговорили к 17 годам лишения свободы.

Также российские власти приговорили двух военнослужащих 12-й бригады специального назначения "Азов" к 24 и 26 годам лишения свободы. Оккупанты инкриминировали им убийство жителей самопровозглашенной ДНР.