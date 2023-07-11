Пожалуй, Лукашенко не отпускает: Пригожин в третий раз после мятежа прилетел в Беларусь
Источник:Белорусский Гаюн
Евгений Пригожин, устроивший в конце июня провальный вооруженный мятеж в России, зачастил в Беларусь. Собственно, 11 июля он снова прибыл в страну-приспешника Кремля.
Соответствующей информацией поделились мониторинговые каналы. Они обратили внимание, что частный самолет Пригожина в третий раз прибыл в Беларусь с момента вооруженного мятежа.
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Предатель Путина зачастил к Лукашенко
Известно, что в 19:40 бизнес-джет основателя ЧВК "Вагнера" Embraer Legacy 600, чей бортовой номер RA-02795, приземлился 11 июля на военном аэродроме в Мачулищах.
Самолет Пригожина 11 июля приземлился в Мачулищах / Скриншот
Следует понимать, что это его третий прилет в Беларусь за две с лишним недели. Впервые он прибывал в страну 27 июня, а во второй раз – 1 июля.
Собственно, в этом материале мы рассказывали о последних вылетах Пригожина. Ими поделился журналист Financial Times Стивен Бернард. Видеоинфографика подтверждает, что "повар Путина" всего дважды до сегодняшнего дня был в Беларуси. Тем не менее, он спокойно гастролировал между Москвой и Петербургом, где расположен головной офис ЧВК "Вагнера".
К слову, в Москву Пригожин летал тоже не просто так. Его 29 июня вызвали лично в Кремль. Далее расскажем, что там происходило.
Пригожина вызвали на ковер
- Сначала в Кремле решили замолчать встречу Путина и Пригожина. Но журналисты заявили, что она прошла 1 июля. И после новости об этом спикер Дмитрий Песков решил пролить свет на ситуацию.
- Он заявил, что встреча состоялась не 1 июля, а 29 июня. И что длилась она почти целых три часа. Причем Путин общался не только с Пригожиным, но и с командирами "Вагнера". Присутствовало 35 человек.
- Если верить Пескову, а мы бы не верили, Путин оценил действия вагнеровцев на фронте и сам вооруженный мятеж. Диктатор из Кремля выслушал объяснение командиров. Интересно, что последним предложили даже варианты трудоустройства и боевого применения.
- В лучших традициях пропаганды, командиры ЧВК "Вагнера" будто чистосердечно покаялись в содеянном. Они убедили Путина в том, что они являются патриотами и солдатами главы государства. Как говорится, и будто никакого вооруженного мятежа не было.