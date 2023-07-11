Пожалуй, Лукашенко не отпускает: Пригожин в третий раз после мятежа прилетел в Беларусь

Евгений Пригожин, устроивший в конце июня провальный вооруженный мятеж в России, зачастил в Беларусь. Собственно, 11 июля он снова прибыл в страну-приспешника Кремля.

Соответствующей информацией поделились мониторинговые каналы. Они обратили внимание, что частный самолет Пригожина в третий раз прибыл в Беларусь с момента вооруженного мятежа.

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Предатель Путина зачастил к Лукашенко

Известно, что в 19:40 бизнес-джет основателя ЧВК "Вагнера" Embraer Legacy 600, чей бортовой номер RA-02795, приземлился 11 июля на военном аэродроме в Мачулищах.



Самолет Пригожина 11 июля приземлился в Мачулищах / Скриншот

Следует понимать, что это его третий прилет в Беларусь за две с лишним недели. Впервые он прибывал в страну 27 июня, а во второй раз – 1 июля.

Собственно, в этом материале мы рассказывали о последних вылетах Пригожина. Ими поделился журналист Financial Times Стивен Бернард. Видеоинфографика подтверждает, что "повар Путина" всего дважды до сегодняшнего дня был в Беларуси. Тем не менее, он спокойно гастролировал между Москвой и Петербургом, где расположен головной офис ЧВК "Вагнера".

К слову, в Москву Пригожин летал тоже не просто так. Его 29 июня вызвали лично в Кремль. Далее расскажем, что там происходило.

Пригожина вызвали на ковер