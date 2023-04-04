Об этом в эфире телемарафона сообщил представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый. В ходе этой поездки Пригожин установил российский флаг на полностью разрушенном здании горадминистрации.

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Что известно о поездке Пригожина в Бахмут

Вечером 2 апреля владелец ЧВК "Вагнер" Пригожин записал видео, в котором заявил, что его наемники "юридически взяли Бахмут". Как доказательство он показал российский флаг, развевающийся над каким-то разрушенным зданием. Спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый предположил, что повар Путина мог посетить украинский город из-за страха за собственную жизнь.

Пригожин ездил в Бахмут, потому что в Петербурге ему сейчас небезопасно. Там, видите ли, взрываются рестораны, поэтому он ближе к этому,

– подчеркнул Череватый.

Спикер Восточной группировки говорил о случившемся в Санкт-Петербурге 2 апреля, где в одном из ресторанов произошел взрыв, в результате которого погиб российский военный корреспондент Владлен Татарский. Заведение, в котором находилось Татарский, ранее якобы принадлежало руководителю ЧВК "Вагнер" Евгению Пригожину.

Какая ситуация в Бахмуте сейчас

Череватый подчеркнул, что Бахмут остается направлением главного удара ЧВК "Вагнер".

"Только за эти сутки враг совершил 32 атаки, из которых 26 были в самом Бахмуте и в его окрестностях", - отметил спикер.

По его словам, на Бахмутском направлении украинские войска уничтожили 91 российских окупантов, ранили 119, подбили российский танк, РСЗО Град и 3 полевых складов с боеприпасами.

Сергей Череватый также сказал, что, учитывая большие потери, вагнеровцы уже не могут самостоятельно выполнять поставленные задачи. Именно поэтому они усиливаются подразделениями воздушно-десантных сил и пехотой регулярной армии.

"Они задействуют артиллерию и авиацию регулярной армии, потому что без них они бы не смогли выполнять атаки", - заявил Череватый.

Пригожин заявил о взятии Бахмута: украинское командование это опровергло.

Заявление Пригожина опроверг командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский, сказав, что такими действиями Пригожин хочет прикрыть огромные потери Вагнера.

Правда в том, что удачная работа Вооруженных сил Украины опровергает все старания российских пропагандистов,

– подчеркнул генерал.

Это же заявление опроверг и представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый, назвав сообщение вагнеровцев очередной ложью.

"Бахмут – украинский, и они ничего не захватили и, мягко говоря, очень далеки от того, чтобы это сделать", – сказал он.

Не остались в стороне и американские власти. Координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби сказал, что Вооруженные Силы Украины не отброшены от Бахмута и они все еще борются за город.